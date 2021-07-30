"Вкусвилл" перерегистрируется из Москвы в Черноголовку
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" принял решение об изменении места нахождения - компания перерегистрируется из Москвы в Черноголовку Московской области, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".
Это решение основателя "Вкусвилла" Андрея Кривенко, сообщили в компании.
"Он родился и вырос в Черноголовке, это его родной город. В городе работает наш магазин и доставка продуктов, открыт дополнительный офис", - сообщил представитель "Вкусвилла".
АО "Вкусвилл" - один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров в РФ. По итогам 2020 года выручка ритейлера по РСБУ увеличилась на 38,2%, до 114,008 млрд рублей. Сеть объединяет более 1,3 тыс. магазинов.
Около 87% в компании принадлежат ее основателю Кривенко, 12,2% у кипрской Moestino Investments Limited (структура Baring Vostok).