"Вкусвилл" перерегистрируется из Москвы в Черноголовку

АО "Вкусвилл" - один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров в РФ. По итогам 2020 года выручка ритейлера по РСБУ увеличилась на 38,2%, до 114,008 млрд рублей. Сеть объединяет более 1,3 тыс. магазинов.

Около 87% в компании принадлежат ее основателю Кривенко, 12,2% у кипрской Moestino Investments Limited (структура Baring Vostok).