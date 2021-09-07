WSJ сообщила о планах "Вкусвилла" провести IPO в США и Москве

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" вскоре подаст документы для проведения IPO в США с параллельным листингом в Москве. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, оценка компании в рамках сделки может составить от $3 млрд до $5 млрд.

Ожидается, что размещение пройдет в этом году или в начале следующего.

"Вкусвилл" – один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров в России. Сеть компании объединяет более 1,25 тыс. магазинов. Ее выручка по итогам 2020 года, по собственным данным компании, составила $1,6 млрд. Кроме РФ "Вкусвилл" представлен в Нидерландах (там работают два магазина сети и одно кафе).

Около 87% в компании принадлежат ее основателю Андрею Кривенко, 12,16% у кипрской Moestino Investments Limited (структура Baring Vostok).

Владельцы "Вкусвилла" рассматривали IPO как один из возможных сценариев развития компании.

Как сообщалось, в этом году операционная компания сети завершила преобразование из ООО в акционерное общество (АО "Вкусвилл") и увеличила уставный капитал в 200 раз – до 200 млн рублей с 1 млн рублей. Также ритейлер начал формировать совет директоров.