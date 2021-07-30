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Заявка на 60 млрд рублей для Фонда дольщиков согласована на 27 млрд рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Заявка Минстроя на выделение дополнительных 60 млрд рублей Фонду защиты прав дольщиков на предстоящую трехлетку согласована на 27 млрд рублей, по остатку сумму идет обсуждение, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее в июле источник "Интерфакса" сообщил, что Минстрой просит дофинансировать Фонд дольщиков из федерального бюджета на 60 млрд рублей в 2022-2024 годах. Для оплаты мер по восстановлению прав граждан - участников строительства, по подсчетам министерства, нужно 30 млрд рублей в 2022 году, 20 млрд рублей в 2023 году и 10 млрд рублей в 2024 году.

"Чтобы завершить все проблемы обманутых дольщиков, нужно порядка 60 млрд рублей, чтобы к 2024 году эту программу в целом завершить, - подтвердил эти данные Хуснуллин 30 июля. - Пока с Минфином мы получили подтверждение на следующий год 27 млрд рублей, 33 млрд у нас стоит на разногласиях. Мы будем в рамках этого бюджетного года заниматься, но в целом хотелось бы эту проблему закрыть".

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов. В 2020 году фонд восстановил права около 50 тысяч дольщиков.

Минстрой Минфин Марат Хуснуллин Фонд дольщиков

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