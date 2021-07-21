Минстрой попросил дофинансировать Фонд дольщиков на 60 млрд рублей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Минстрой России просит дофинансировать Фонд защиты прав дольщиков на 60 млрд рублей из бюджета на 2022-2024 годы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями ведомства. Он уточнил, что в 2022 году Минстрой просит для фонда 30 млрд рублей, в 2023 году - еще 20 млрд рублей, и в 2024 году - 10 млрд рублей.

Для этого министерство уже подготовило предложения и необходимые материалы по потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов.

По итогам 2020 года Фонд помог восстановить права почти 50 тысячам дольщиков. В пяти регионах проблему обманутых дольщиков в прошлом году удалось полностью решить.

Имущество Фонда формируется за счет взносов федерального бюджета, регионов, иных публично-правовых образований, обязательных отчислений застройщиков и доходов от инвестирования временно свободных средств. Фонд выплачивает возмещения гражданам по договорам участия в долевом строительстве либо оплачивает достройку жилья при банкротстве застройщика. По мере перехода застройщиков на эскроу-счета объемы строительства, финансируемые дольщиками напрямую, будут сокращаться.

В начале года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" до уровня АА(RU) со стабильным прогнозом.

Как сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, правительство России планирует решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году.