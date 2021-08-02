Погрузка на сети РЖД в июле увеличилась на 4,1% при прогнозе роста на 4,6%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в июле 2021 г. увеличилась на 4,1%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.

"Погрузка увеличилась на 4,1%, до 3 млн 485,1 тыс. тонн в среднем в сутки", - сказал он. В июле 2020 г., по данным собеседника агентства, среднесуточный объем отправки составлял 3 млн 346,4 тыс. тонн.

План работы РЖД на июль предполагал рост погрузки на 4,6%, до 3,5 млн тонн в среднем в сутки.

Фактический показатель в июле 2021 г. на 0,05% выше, чем в том же месяце 2019 г. и на столько же - чем в июле 2018 г. (тогда находился на уровне 3,483 млн тонн в среднем в сутки).

По итогам 2021 г. РЖД прогнозируют рост погрузки на 3,3%.