Погрузка на сети РЖД в ноябре увеличилась на 3,1% лучше прогноза

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2021 года погрузка на сети ОАО "РЖД" выросла в годовом измерении на 3,1%, до 108 млн тонн, сообщила компания.

В среднесуточном выражении объем отправки составил 3,6 млн тонн, уточнил источник "Интерфакса", знакомый с деятельностью монополии. План работы РЖД на ноябрь предусматривал рост на 1,7%, до 3,55 млн тонн, говорил ранее собеседник агентства.

По итогам января-ноября 2021 года погрузка выросла на 3,3% в годовом исчислении, и на 0,3% к доковидному 2019 году, составив 1 174,4 млрд тонн. Выросли "год к году" объемы отправки каменного угля (+6,2%, 340,7 млн тонн), кокса (+6,8%, 10,9 млн), нефти и нефтепродуктов (+3,9%, 197,7 млн), железной и марганцевой руды (+0,5%, 110,3 млн), черных металлов (+3,9%, 62,8 млн), их лома (+15,5%, 15 млн), удобрений (+3,4%, 59,2 млн), цемента (+5,4%, 24,9 млн), лесных грузов (+3,9%, 38,7 млн), промышленного сырья и формовочных материалов (+3,8%, 32,5 млн).

Сократиласьлась погрузка зерна (на 8,5%, до 22,6 млн тонн), строительных грузов (на 4,3%, до 117,6 млн), цветной руды и серного сырья (на 1,5%, до 18,2 млн), химикатов и соды (на 0,5%, до 22,2 млн).

Грузооборот РЖД с учетом транспортировки порожних вагонов (формирующий доходы компании) в ноябре вырос на 3,2% к ноябрю 2020 года, до 283,9 млрд тонно-километров. Без учета отправок порожнего подвижного состава этот показатель (определяет консолидированную выручку российских вагонных операторов) увеличился на 3,6%, до 225,6 млрд тонно-километров.

С начала года общий грузооборот составил 3 041,2 млрд тарифных тонно-километров, что на 3,6% больше, чем годом ранее, "груженый" - увеличился на 4,2%, до 2 416,4 млрд тонно-километров.