Сенат США принял план инвестиций в инфраструктурные проекты в размере $1 трлн

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американские сенаторы после длительных дискуссий смогли согласовать законопроект с масштабным планом инвестиций в дороги, мосты, порты, высокоскоростной интернет и другую инфраструктуру в размере $1 трлн, сообщают СМИ.

Из этих средств $550 млрд в течение пяти лет предполагается истратить на автомобильные и железные дороги, зарядные станции для электромобилей и замену свинцовых водопроводных труб в дополнение к $450 млрд утвержденным ранее.

"Я верю, что мы сможем быстро обработать соответствующие поправки и принять этот законопроект за несколько дней", - сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Сенатор-республиканец Роб Портман заявил: "Это действительно важный законопроект, потому что он касается нашей большой, стареющей и уже устаревшей инфраструктуры в стране и ее модернизации. Это хорошо для всех".

Ранее некоторые республиканцы раскритиковали законопроект как слишком дорогостоящий.