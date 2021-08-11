Сенат одобрил законопроект об инфраструктуре в размере $1,2 трлн

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сенат одобрил инфраструктурный законопроект в размере $1,2 трлн во вторник, сообщает Associated Press.

"Сегодня мы доказали, что демократия все еще может работать", - заявил президент США Джо Байден в Белом доме.

"Мы все еще можем собраться вместе, чтобы сделать большие вещи, важные вещи для американского народа", - добавил он.

Подавляющее число голосов проголосовало за законопроект, благодаря которому будут профинансированы дороги, мосты, железнодорожная сеть и электросети.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что американские сенаторы приблизились к принятию двухпартийного инфраструктурного пакета, однако процесс утверждения затянулся, поскольку несколько сенаторов-республиканцев отказались уступить 30 часов необходимых дебатов перед следующим процедурным голосованием.