Умер бывший глава совета директоров "Энел Россия" Доминик Фаш

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Умер бывший председатель совета директоров ПАО "Энел Россия" и одна из самых заметных фигур в российской энергетике 2000-х годов Доминик Фаш, сообщила ассоциация "Глобальная энергия". В последние годы Фаш входил в международный комитет премии этой ассоциации.

Фашу было 72 года.

Доминик Фаш родился во Франции. Он учился в Сорбонне и получил специальность "инженер". В России он работал с 1993 года, начав с должности регионального директора по России и странам СНГ Schlumberger Group. В 2006-2007 годах он входил в совет директоров АО "СУЭК", а с 2007 по 2013 год занимал руководящие должности в "Энел Россия" (тогда - "Энел ОГК-5"), включая должность председателя совета директоров. В 2004 году Фаш номинировался в совет директоров ПАО "Газпром".

В период работы в "Энел Россия" Фаш являлся членом наблюдательных советов "Совета рынка" (один из главных регуляторов в энергетической отрасли) и "Совета производителей энергии" (объединяет крупнейшие генерирующие компании России).

После ухода из "Энел Россия" он основал собственные компании - RTF ("Российский технологический фонд"), занимающуюся поиском инвесторов для технологических стартапов, а также научный парк Sophia Antipolis.

"России нужно инвестировать в науку и в технологии. Пока "трансфер технологий" в стране не получается, и это тема является "болезненной". Я не хочу говорить громкие слова, но я думаю, что это было бы очень полезно для России - строить (и я открываю огромные, большие кавычки) "русский Schlumberger". Мы и раньше об этом говорили, еще до санкций - а теперь сложилась такая ситуация. Надо давно заняться этим", - говорил Фаш о создании своего фонда RTF.