"Газпром" запустил сайт для обеспечения работы Единого оператора газификации

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - "Газпром межрегионгаз" запускает сайт connectgas.ru, который станет "информационным фундаментом" деятельности Единого оператора газификации, сообщил "Интерфаксу" управляющий директор ЭТП Газпромбанка Юрий Иванов.

"Все заявки, вне зависимости от способа их подачи, будут аккумулироваться в едином информационном поле, которое станет источником непротиворечивой информации для координационного центра при правительстве РФ и Единого оператора газификации", - сказал он.

Иванов отметил, что для группы компаний ООО "Газпром межрегионгаз" connectgas.ru - первый совместный информационный проект, в котором учувствуют все 67 дочерних специализированных газораспределительных организаций.

Сайт содержит калькулятор услуг на работу внутри участка.

"Договор создания системы газопотребления - это не просто набор газового оборудования (плита, водонагреватель или котёл). Газ опасен при его неправильном использовании. Необходимо исполнить большое количество требований к помещениям, где будет расположено газовое оборудование: наличие вентиляции, минимальной высоты и общего объема, отделка стен и потолка, наличие дверей и остекления. Ответы на все вопросы даст проект. Но примерная стоимость оборудования и работ специализированной организации, в зависимости от расстояний от забора до фасада домовладения и протяженности трубы внутри с учётом минимально необходимого газового оборудования будет рассчитана достаточно точно", - прокомментировал собеседник "Интерфакса".

Во многих газораспределительных организациях группы компаний ООО "Газпром межрегионгаз" ставки на строительно-монтажные работы стандартизированы или имеется твердый прейскурант цен.

"Калькулятор сайта использует именно эти данные. Оборудование может быть приобретено заявителем самостоятельно, либо в рамках комплексного договора, который подразумевает газификацию под ключ. Стоимость оборудования зависит от выбранной заявителем ценовой категории и зависит от марки и модели. В нашем калькуляторе представлена возможность выбора различных вариантов оборудования", - отметил специалист.