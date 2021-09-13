Володин призвал "Газпром" поддержать социальную газификацию в регионах

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "Газпром" и чиновники всех уровней должны поддерживать региональные проекты по подключению граждан к газоснабжению. Он сказал это во время рабочей поездке в Истру.

""Газпрому" надо поддерживать те облгазы, которые ведут такие проекты, отмечать их, KPI вводить для руководителей, учитывая реализацию инициативы президента. Чтобы "Газпром" не стоял в стороне", - сказал он журналистам.

Он ждет сотрудничества властей всех уровней, региональных газовых компаний и "Газпрома" в ситуациях, когда для выполнения президентского проекта социальной газификации потребуется прокладка новых газопроводов, запуск нового газораспределительного оборудования и новых мощностей. Так спикер отреагировал на слова истринских чиновников и региональной газовой компании о том, что газификация зачастую упирается в вопросы расширения газовой инфраструктуры.

В Истре Володин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посмотрели на работу офиса социальной газификации, созданного в целях исполнения поручения президента. В таких офисах, открывающихся в регионе в рамках специальной программы, граждане смогут уладить все формальности, связанные с подключением.

"У нас есть сейчас замечательная президентская инициатива, позволяющая подвести газ к каждому домовладению. Но тут же организации, которые работают в этой сфере, начинают заниматься удорожанием проектов. И проект, допустим, по газификации поселения стоит столько же, сколько стоит газификация самого поселения, - сказал Володин. - Как правило, только начинает обсуждаться цена вопроса, это сваливается на плечи наших граждан".

Он потребовал, чтобы региональные депутаты контролировали эти вопросы.

Как ожидается, программа социальной газификации коснется около 2 млн домохозяйств и позволит к 2030 году довести уровень газификации регионов до 82,9%. Президент Владимир Путин в последнем послании Федеральному собранию потребовал обеспечить бесплатное подведение газа к границам домовладений.