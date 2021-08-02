Медиа-компанию Риз Уизерспун продадут стартапу экс-менеджеров Disney

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Продюсерская компания голливудской актрисы Риз Уизерспун Hello Sunshine будет куплена медиа-стартапом, создаваемым при финансовой поддержке Blackstone Group Inc.

Стартап, который еще даже не имеет названия, приобретет контрольную долю в Hello Sunshine. Сама Риз Уизерспун, а также главный исполнительный директор Hello Sunshine Сара Харден сохранят "существенные доли" в бизнесе, говорится в пресс-релизе продюсерской компании.

Финансовые условия сделки не разглашаются. По данным The Wall Street Journal, Hello Sunshine оценена в $900 млн.

Руководители стартапа Кевин Майер и Том Стаггс, бывшие топ-менеджеры Walt Disney, планируют вырастить его в крупную развлекательную компанию, и Hello Sunshine станет ее первым активом.

Уизерспун и Харден войдут в совет директоров новой компании. Они и вся действующая команда топ-менеджеров Hello Sunshine продолжат принимать участие в ежедневных операциях продюсерского бизнеса.

Hello Sunshine, основанная в 2016 году, позиционирует себя как компания, которая создает истории, имеющие значение для женщин и основанные на женском опыте. Студия Hello Sunshine является, в частности, создателем известного сериала "Большая маленькая ложь".