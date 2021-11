Стартап экс-менеджеров Disney решил купить медиакомпанию Moonbug

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Медиакомпания Moonbug Entertainment Ltd., выпускающая детские развивающие шоу CoComelon и Blippi, может быть продана стартапу, созданному бывшими топ-менеджерами Walt Disney при поддержке Blackstone Inc., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их данным, стороны близки к сделке, в рамках которой Moonbug оценена более чем в $2,75 млрд. О сделке может быть объявлено в ближайшие дни.

Приобретение Moonbug станет второй крупной сделкой для стартапа, созданного ранее в этом году и еще не получившего название. В августе 2021 года он приобрел продюсерскую компанию голливудской актрисы Риз Уизерспун Hello Sunshine, которая, по данным WSJ, была оценена в $900 млн. На момент той сделки у стартапа не было названия.

Руководители стартапа Кевин Майер и Том Стаггс, бывшие топ-менеджеры Walt Disney, планируют вырастить его в крупную развлекательную компанию, и Hello Sunshine стала ее первым активом.

Moonbug, основанная в 2018 году, занимается производством и распространением детского видео- и аудиоконтента. Головной офис компании находится в Лондоне, второй офис - в Лос-Анджелесе.