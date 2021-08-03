ВТБ и "Ростелеком" создают цифровую платформу для юридически значимых документов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" и банк ВТБ договорились о создании единой цифровой платформы для подписания и хранения электронных документов в рамках оказания госуслуг, следует из совместного пресс-релиза партнеров.

Одновременно во вторник Минцифры сообщило о запуске мобильного приложения для подписания договоров онлайн - Госключ, которым могут воспользоваться пользователи портала Госуслуг.

С помощью приложения можно бесплатно получить электронную подпись, которой подписываются электронные договоры. Пока Госключ позволяет подписывать электронные договоры на оказание услуг связи, в будущем его планируется использовать для онлайн-подписания договоров купли-продажи автомобилей и аренды недвижимости и других сделок и юридических документов.

Проект реализован с использованием сервисов единой цифровой платформы для подписания, которые развивают "Ростелеком" и ВТБ. Он развернут в инфраструктуре электронного правительства на базе отечественного ПО и оборудования.

В частности, платформа позволяет выдавать сертификат электронной подписи; предоставлять юрлицам и госорганам возможности бесшовного цифрового взаимодействия с формированием юридически значимых документов, их обработки и хранения в едином архиве.

"Единая цифровая платформа подписания призвана создать технические условия для юридически значимого документооборота и повысить уровень доверия между всеми участниками процесса, она позволит дистанционно создавать и подписывать самые разнообразные документы - договоры купли-продажи, кадровые документы, доверенности и другие", - пояснил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, слова которого приведены в релизе.