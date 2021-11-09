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Минцифры планирует внедрить аутентификацию на "Госуслугах" по биометрии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует внедрить аутентификацию на портале "Госуслуги" по биометрическим данным пользователей, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Я надеюсь, что нам удастся уже скоро согласовать с коллегами, нашими регуляторами в сфере информационной безопасности, возможность использования, например, биометрической идентификации при авторизации на "Госуслугах" как второй фактор, который позволяет гарантировать большую безопасность наших учетных записей", - сказал Шадаев на сессии "Цифровая экономика" в рамках форума Cnews 2021 во вторник.

Он добавил, что министерство будет делать "большой разворот по внедрению биометрии".

Говоря о едином цифровом профиле, Шадаев подчеркнул, что в ближайшее время в приложении "Госключ" будет доступна квалифицированная подпись. "Я надеюсь, до конца года мы сможем выдавать и квалифицированную подпись в мобильном приложении, которая фактически будет приравнена к собственноручной", - добавил министр.

Шадаев также выразил надежду, что министерству удастся "снять последние разногласия" по запуску электронного паспорта.

1 июля 2018 года в России была запущена Единая биометрическая система. Она позволяет клиентам - физическим лицам, сдав биометрические данные (изображение лица и запись голоса) в одном банке, проходить идентификацию и обслуживаться в другой кредитной организации без личного присутствия.

Мобильное приложение "Госключ" было запущено в августе текущего года. С его помощью можно бесплатно получить электронную подпись, которой подписываются электронные договоры.

Госуслуги Максут Шадаев Минцифры

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