Эксперты еще больше снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ из-за гибели озимых

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Обнародованные в минувшую пятницу данные Росстата по посевным площадям в этом году, в том числе и по сохранившимся площадям озимой пшеницы, стали для экспертов зернового рынка одной из основных причин снижения прогнозов сбора этого зерна в РФ в последние дни. Причем "шаг снижения" стал значительно шире. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сократил оценку сразу до 78,5 млн тонн с 81,5 млн тонн, "СовЭкон" – до 76,4 млн тонн с 82,3 млн тонн.

Свой прогноз снизил и Российский зерновой союз.

"Если раньше мы оценивали сбор пшеницы в 82,5-83 млн тонн, то теперь сокращаем до 79-80 млн тонн. Это в среднем меньше, чем в прошлом году, на 7% (85,9 млн тонн в 2020 году - ИФ). Основной фактор снижения прогноза – это сокращение посевных площадей под пшеницей, прежде всего под озимой", - сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

Она напомнила, что, по данным Росстата, суммарное сокращение площади под пшеницей составило 744 тыс. га. Но если под яровой площадь увеличилась на 577 тыс. га, то под озимой сократилась более чем на 1,3 млн га, до 15,4 млн га. При этом Тюрина отметила, что на озимую пшеницу приходится большая часть сборов этой культуры, ее урожайность почти в два раза выше, чем яровой.

"В прошлом году, к примеру, сбор озимой пшеницы составил 63,2 млн тонн против 22,7 млн тонн яровой, таким образом, на озимую пришлось почти 74% общего урожая этого зерна, - сказала она. - Именно за счет более высокой урожайности озимых мы выходили в последние годы на значительные показатели по сбору зерна. Поскольку в этом году их гибель значительная и площадь к уборке меньше, мы снижаем прогнозы".

По ее словам, снижена и оценка урожайности пшеницы. "Ожидаем 28,1-28,3 ц/га, в прошлом году она составляла 29,8 ц/га", - сказала она.

Меньше, считает эксперт, будет собрано и ячменя. "Темпы его уборки опережают прошлогодние, но уменьшение посевных площадей и текущего уровня урожайности позволяют говорить о том, что сбор составит порядка 19,3-19,5 млн тонн, в прошлом году было собрано 20,9 млн тонн", - заявила Тюрина.

В результате снижен и прогноз валового сбора зерна. "Новая оценка составляет 127-128 млн тонн, раньше мы прогнозировали 129-130 млн тонн", - сообщила она.

"Поскольку уже убрано порядка 45% ожидаемых объемов зерновых и зернобобовых культур и почти 55% ожидаемого сбора пшеницы, можно говорить о том, что прогнозы приобретают более точный характер, - сказала Тюрина. - Конечно, дальше будем следить за динамикой урожайности. Уборка яровых культур еще не началась в Центре и в Поволжье, пострадавшем от засухи. Будем наблюдать именно за этими регионами для того, чтобы конкретизировать прогнозы".

Но и нынешние оценки, как считает эксперт, позволяют сделать выводы о снижении экспортного потенциала РФ в текущем сельхозгоду (июль 2021 - июнь 2022 гг.).

"Если раньше мы говорили, что экспорт пшеницы составит порядка 40 млн тонн, что сопоставимо с итогом предыдущего сельхозгода, то теперь прогноз снижен до 37-37,5 млн тонн. Экспорт ячменя, скорее всего, не изменится и останется на уровне 5,3-5,5 млн тонн, - сказал Тюрина. - Но поскольку пшеница – это основная статься зернового экспорта, общая оценка тоже снижена. Теперь она составляет 47,5 млн тонн против прежних 49-50 млн тонн".

По ее словам, рынки уже отреагировали на ожидаемое сокращение валовых сборов и экспортного потенциала. "Причем не только в России, но и вне. Соответственно, цены уже пошли вверх", - констатировала Тюрина.

Минсельхоз РФ пока придерживается своего прогноза валового сбора в 127,4 млн тонн, в том числе 81 млн тонн пшеницы. Он был обнародован в мае. Но изменение не исключается. В июле замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявляла о том, что ближе к середине уборки ведомство "будет понимать, как будет корректироваться прогноз".