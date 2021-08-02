Аграрии РФ недополучат выручку в $3,5 млрд из-за пошлин на экспорт зерна

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Недополученная выручка аграриев РФ в 2021/2022 сельхозгоду из-за введения плавающей пошлины на зерно и вызванного ею снижения внутренних цен составит $3,5 млрд. Об этом сообщается в исследовании "Аграрные пошлины: макроэкономический эффект и альтернативные пути поддержки населения", которое подготовили Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ совместно с Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и компанией "ПроЗерно".

Большая часть этой суммы - $2 млрд - приходится на недополученную выручку при реализации зерна на экспорт, в том числе $1,862 млрд – при экспорте пшеницы. Расчет сделан, исходя из оценки ее экспорта в этом сельхозгоду в 38 млн тонн.

В числе отрицательных последствий введения плавающих пошлин авторы исследования также называют снижение экспорта, сокращение закупок техники и внедрения технологий, невозможность долгосрочного планирования, поскольку пошлины устанавливаются по средней цене контрактов в течение недели сроком на следующую неделю. Кроме того, снижается конкурентоспособность малых портов, внутренний рынок "отвязывается" от мирового и теряется конкурентоспособность.

"Снижение привлекательности экспорта вследствие пошлин может в краткосрочной перспективе привести к избыточному предложению на внутреннем рынке и снижению цены, а в долгосрочной – к сокращению посевных площадей", - предупреждают авторы исследования.

В числе положительных факторов они называют уменьшение влияния растущих мировых цен на внутренние, что понизило закупочные цены для переработчиков и в итоге способствовало стабилизации цен на внутреннем рынке.

Тем не менее, исследователи заявляют о необходимости корректировки механизма экспортной пошлины, а также о принятии новых мер поддержки населения.

Речь, в частности, идет о продлении срока действия плавающей пошлины с одной недели до, как минимум, одного месяца, о повышении уровня цены, необлагаемой экспортной пошлиной, с $200 до $240-250 за тонну пшеницы. Предложенный расчет позволит обеспечить более справедливую цену для экспортеров зерна и минимизировать потери объемов. К тому же в отрасли останется около $1,7 млрд, считают авторы исследования.

Кроме того, предлагается отменить или снизить экспортную пошлину на рапс с 30% до 10-15% и отказаться от пошлины на сою. В качестве альтернативы рекомендуется ввести для Дальнего Востока особый механизм минимальных экспортных пошлин или освободить его производителей от пошлин в целом. Необходимо также перезагрузить интервенционный фонд зерна, сделать механизм интервенций предсказуемым и снизить стоимость хранения зерна.

Авторы исследования также высказались за предоставление продовольственной помощи незащищенным слоям населения.

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера. Он предусматривает плавающую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая рассчитывается на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю – в $185 за тонну. Ее размер составляет 70% от превышения этого показателя. Средства, полученные от этого, будут направляться на субсидирование сельхозпроизводителей.