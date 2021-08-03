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Marvell Technology купит производителя микросхем Innovium за $1,1 млрд

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Marvell Technology Group Ltd., выпускающая телекоммуникационное оборудование и чипы, планирует приобрести стартап Innovium за $1,1 млрд, говорится в сообщении Marvell.

Innovium производит микросхемы, которые работают в качестве контроллера трафика и быстро перенаправляют данные в различные части дата-центров. Производимые Innovium микросхемы Teralynx конкурируют с продукцией Broadcom, которая выполняет аналогичную функцию. Включение продукции Innovium в портфель Marvell еще больше расширит ассортимент микросхем, которые компания может предложить клиентам.

По словам главного исполнительного директора Marvell Мэтта Мерфи, рынок микросхем для дата-центров, являющихся основным бизнесом Innovium, может вырасти вдвое и достичь $2 млрд в следующие пять лет.

Marvell сообщила, что микросхемы Innovium были выбраны крупным американским клиентом в сфере облачных сервисов, который позволит компании получить значительный объем новой выручки в 2022 календарном году. При этом компания не раскрыла имя клиента.

Закрытие сделки ожидается в 2021 году. Сооснователь и технологический директор Innovium Пунит Аграрвал присоединится к Marvell после закрытия сделки, тогда как главный исполнительный директор Раджив Хемани будет выполнять роль консультанта.

Решение Marvell о приобретении Innovium было принято спустя несколько месяцев после того, как компания закрыла сделку по покупке американского производителя полупроводниковых компонентов Inphi Corp. за $10 млрд.

Marvell Technology США Innovium

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