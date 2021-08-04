Минэк предложил сделать необязательным ежегодный аудит для части АО

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает сделать необязательным проведение ежегодного аудита финансовой отчетности в непубличных акционерных обществах (АО) с годовой выручкой менее 800 млн рублей или размером активов менее 400 млн рублей, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с законопроектом.

Сейчас, после 1 сентября 2014 года, любое АО должно ежегодно привлекать аудитора для проверки годовой финансовой отчетности. Это требование распространяется на все общества вне зависимости от размера выручки и суммы активов бухгалтерского баланса, а также его разновидности - публичное оно или непубличное.

Минэкономразвития считает такой подход не всегда обоснованным и создающим лишние издержки для компаний. В связи с этим министерство предлагает освободить упомянутые выше непубличные АО от обязанности проводить ежегодный аудит финансовой отчетности.

Не смогут избежать аудита непубличные АО, в которых есть доля государства, субъекта РФ или муниципалитета, а также профессиональные участники рынка ценных бумаг и бюро кредитных историй. Последние обязаны делать такой аудит по закону "Об аудиторской деятельности".

Провести аудит в непубличном АО можно будет в добровольном порядке по решению совета директоров. Кроме того, настоять на аудите могут и акционеры, с совокупной долей в капитале в 10 и более процентов. В этом случае они выбирают и оплачивают услуги аудиторской организации или индивидуального аудитора. Компания, в свою очередь, может возместить им расходы по решению общего собрания акционеров. Для таких ситуаций порядок проведения аудита, в том числе порядок и сроки предоставления документов аудиторам, должны быть определены уставом АО.

Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс (ГК) РФ и в законы "Об акционерных обществах" и "Об аудиторской деятельности". Этот законопроект Минэкономразвития разрабатывает уже год в рамках исполнения "дорожной карты" "Трансформация делового климата". Этот документ утверждается правительством и призван учитывать запросы бизнеса по актуализации корпоративного регулирования.