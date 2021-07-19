Принуждение мажоритариев к законопослушанию. Обзор

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Правила консолидации контроля над публичными акционерными обществами (ПАО) ждет глобальная реформа. Если законопроект, подготовленный Минэкономразвития, будет принят, понятие аффилированности уйдет в прошлое, мажоритарным акционерам будет сложнее использовать "серые" схемы контроля и избегать выкупа бумаг у миноритариев, повысится роль регистраторов.

Проект разрабатывался более 10 лет, в последние годы - в рамках утвержденного правительством плана мероприятий "Трансформация делового климата". Документ, как обещают его авторы, повысит защиту прав акционеров и создат "непротиворечивый и адекватный механизм" консолидации контроля - "поглощения" в терминологии законопроекта.

"У нас регулирование обязательного предложения и принудительного выкупа - та сфера, в которой осталось максимальное количество проблем с точки зрения корпоративного управления", - сказал директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. Новый законопроект, по его мнению, их решает.

Родством и соглашением связаны

Ключевая идея законопроекта - отказ от понятия аффилированности при определении порогов владения (30%, 50% и 75%), после превышения которых крупные акционеры должны обратиться к миноритарным с предложением о выкупе их бумаг, или могут прибегнуть к принудительному выкупу (после консолидации 95% акций). Понятие аффилированности установлено законом 1991 года "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", оно относит к аффилированным лиц, которые имеют право распоряжаться более чем 20% уставного капитала, а также членов совета директоров, гендиректоров и директоров.

Теперь предлагается использовать понятие "связанные лица". К первому их кругу относятся супруги, родители, дети, братья и сестры, усыновители и усыновленные, а также подконтрольные им организации. Второй круг - это контролирующие компанию лица, как юридические, так и физические, структуры, зависящие от последних, а также подконтрольные компании организации. Третий круг включает лиц, которые действуют согласованно. Это те, кто, например, заключил письменное или устное соглашение о согласованном приобретении голосующих акций ПАО или контроля над ним.

Не будут являться согласованными действиями ситуации, когда акционеры выступают с совместными обращениями и требованиями к компании о предоставлении информации, согласованное голосование "против" на собрании акционеров. Также не будут свидетельствовать о согласованности "иные совместные или согласованные действия, представляющие собой реализацию инвесторами прав акционера и не влекущие за собой установление контроля над обществом или фактической возможности определять его действия", говорится в проекте.

Переход к понятию связанности вместо аффилированности с точки зрения корпоративного законодательства - прямое следствие того, что законодатель прислушался к правоприменительной практике, которая все больше и больше исходит из того, что определяющее значение имеет понятие контролирующих и подконтрольных лиц, говорит старший юрист корпоративной практики юркомпании "Пепеляев групп" Анатолий Машков.

Оферта по-новому

Появление понятия связанности серьезно изменит регулирование ситуаций, когда контролирующие акционеры обязаны выставлять оферты на выкуп акций. Сейчас эта обязанность возникает только после приобретения бумаг конкретным контролирующим лицом, что, по мнению Минэкономразвития делает "экономически более выгодным" установление косвенного, а не прямого контроля за ПАО.

Для того, чтобы формирование косвенного контроля стало нецелесообразным, проект предлагает суммировать акции связанных лиц. При превышении суммарно порога в 30%, 50% или 75% акций ПАО они должны будут сделать предложение о выкупе бумаг. Исполнить эту обязанность сможет любое из связанных лиц.

Одновременно Минэкономразвития предлагает увеличить с нынешних 35-ти до 50 дней срок, отведенный для направления обязательного предложения. Срок его принятия предполагается сократить с нынешних 70-80 дней до 30-45 дней.

Новые правила заморозки голосов

В законопроекте есть также предложения, с помощью которых Минэкономразвития пытается мотивировать контролирующих акционеров к соблюдению правил при консолидации контроля над ПАО. Один из способов добиться этого - сокращение числа акций, которыми можно голосовать на собраниях, пока не выставлена оферта на выкуп акций.

Сейчас после приобретения более 30%, 50% и 75% акций нельзя использовать для голосования бумаги, количество которых выходит за эти пороговые значения. Но это, по мнению авторов проекта, все равно обеспечивает основному акционеру большинство голосов и не стимулирует его к соблюдению требований закона об оферте.

Теперь правила предлагается изменить. По проекту обладатели пакета, превышающего 30%, на голосовании смогут использовать не более 3/7 от общего числа голосов других акционеров. Владелец свыше 50% акций получит не более половины голосов от общего числа голосов других акционеров, принимающих участие в общем собрании.

По аналогичному принципу будет произведен учет голосов акционера, имеющего более 3/4 уставного капитала: на собрании ему засчитают не более 75% минус один голос от общего числа голосов участников. "Сложно сказать, как будет складываться практика, но пока правило выглядит довольно жестко", - считает Машков.

Предлагает законопроект и новый механизм защиты прав миноритариев в ситуации, когда основной акционер игнорирует обязанность направить оферту. В такой ситуации его можно будет подтолкнуть к этому шагу - потребовать провести выкуп, а также обратиться в суд с иском о возмещении убытков. При этом связанные лица будут нести солидарную ответственность

С другой стороны, законопроект дает и возможность уйти от необходимости выставлять оферту. Для этого основной акционер, превысивший тот или иной порог контроля, должен будет направить в ЦБ РФ и в компанию уведомление о намерении снизить как прямой, так и косвенный уровень владения. На продажу акций ему отводится три месяца со дня истечения 50-дневного срока для направления оферты.

Такое предложение в Минэкономразвития объясняют встречающимися в практике ситуациями, когда корпоративный контроль повысился "незапланированно".

"Для ситуаций, когда в большой группе компаний сложно уследить за активами, норма, на мой взгляд, довольно позитивная. Но вот с точки зрения миноритариев, акции которых должны выкупаться, это нововведение может показаться не самым выгодным, так как лишает их возможности без дополнительных усилий, например поиска покупателя, выйти из компании", - считает Машков.

Гарантийные нововведения

Сейчас основные акционеры, доля которых преодолевает пороговые значения, и они выставляют оферты, должны получать банковскую гарантию для обеспечения своих обязательств по оплате выкупаемых акций. Подготовленный Минэкономразвития законопроект увеличивает количество вариантов обеспечения. Можно будет использовать и гарантии, выданные другими коммерческими организациями, требования к которым установит ЦБ РФ. Кроме того, обязательства смогут обеспечиваться залогом государственных ценных бумаг, которые торгуются на бирже не менее полугода с расчетом средневзвешенной цены.

"Банковская гарантия, наверное, выглядит более предпочтительно, но практика показала, что если кто-то очень хочет уклониться от уже направленного предложения, то и банковская гарантия не очень помогает", - говорит Спирин. Он позитивно оценивает появление более широкого набора инструментов, отмечая, что законопроект устанавливает к ним требования, обеспечивающие их определенную надежность.

Машков из "Пепеляев групп" считает расширение опций для обеспечения "однозначно отличным нововведением". При этом он отмечает, что залог государственных бумаг "может выглядеть более перспективно, чем независимая гарантия от небанковской организации".

Новые полномочия регистраторов

Законопроект также меняет правила перечисления денег за выкупаемые акции - это будет происходить через банковский счет регистратора, ведущего реестр акционеров ПАО. На него выкупающий ценные бумаги акционер должен будет перечислить средства на их оплату, а регистратор - отправить их конечным получателям. О случаях, когда акционер уклоняется от перечисления средств, регистраторы будут обязаны извещать ЦБ РФ.

Передавать деньги для выкупов регистраторам и центральному депозитарию - самая естественная вещь, считает генеральный директор и совладелец регистратора "НРК - Р.О.С.Т" Олег Жизненко. "Это предложение не просто упорядочивает процедуру оплаты выкупаемых ценных бумаг, но и существенно ее упрощает, а также делает гораздо менее подверженной злоупотреблениям и ошибкам. Ведь теперь регистратор, вместо проведения экспертизы предоставляемых ему выкупающим лицом платежных документов, просто самостоятельно осуществит выплату владельцам по своей отработанной технологии", - говорит заместитель директора АО "Новый регистратор" по работе с эмитентами Дмитрий Кошечкин.

Внутренняя инфраструктура и технические возможности крупных регистраторов позволяют принимать на депонирование денежные средства в счет оплаты за выкупаемые ценные бумаги, при этом регистратор может своевременно осуществить все перечисления по реквизитам акционеров, говорит гендиректор регистратора "Статус" Людмила Миронова. По ее мнению, предлагаемый механизм является логичным и действенным способом избегать споров из-за того, что миноритарии не получают средства от выкупающего акционера. Кроме того, это позволит регистраторам подзаработать, отмечают опрошенные "Интерфаксом" представители отрасли. По их словам, один из способов - получение оплаты за услугу с клиента, и возможно, проценты за время нахождения средств на счете.

Проект также наделяет регистраторов и депозитарии полномочиями представлять интересы владельцев выкупаемых бумаг, в том числе перед государственными структурами.

"Эта законодательная инициатива направлена на обеспечение прав владельцев ценных бумаг в случае неисполнения выкупающим лицом своих обязательств по оплате. Как нам видится, регистратора планируется наделить в этой процедуре функциями некоего координационного центра, наличие которого позволит не оставить акционеров один на один с выкупающим лицом и его гарантом, пройти этот сложный этап более цивилизованно", - объясняет Кошечкин.

Это интересная идея, считает Жизненко, если эти полномочия хорошо сбалансировать ответственностью, ни миноритарные акционеры возражать не будут, ни мажоритарные - они исторически близки регистраторам.

Минэкономразвития рассчитывает, что новые правила вступят в силу с 1 июля 2022 года. Эксперты между тем опасаются, что законопроект будут обсуждать еще долго.