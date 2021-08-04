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"Россети Ленэнерго" в I полугодии увеличили чистую прибыль по РСБУ на 48%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Россети Ленэнерго" в январе-июне 2021 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 48,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 11 млрд 269,279 млн рублей, следует из отчета компании.

Выручка выросла на 17,9% - до 46,505 млрд рублей. В том числе выручка от передачи электроэнергии возросла на 13,8% - до 42,597 млрд рублей. Выручка от техприсоединения увеличилась в 2 раза - до 3 млрд 746,7 млн рублей.

"Россети Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тысяч кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает в себя 38,8 тысяч км воздушных ЛЭП, почти 16 тысяч км кабельных трасс и более 13,8 тысяч подстанций разного класса напряжения. Основные акционеры компании - ПАО "Российские сети" (68,25% обыкновенных акций) и администрация Санкт-Петербурга (29,08%).

"Россети Ленэнерго"

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