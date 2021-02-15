Выходец из "Ленэнерго" стал полноправным гендиректором "Россетей"

Фото: Россети

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Россети" избрал гендиректором компании Андрея Рюмина, сообщило ПАО. После ухода Павла Ливинского в правительство, Рюмин с 15 января был и.о. гендиректора и предправления компании.

Рюмину 40 лет. Он зять депутата Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Как и Ливинский, Рюмин работал в "Объединенной энергетической компании" (сначала замгендиректора с 2011 года, а в 2013 году ее возглавил). В 2018 году Рюмин возглавил "Россети Ленэнерго", а с 2014 по 2016 годы, как говорилось на сайте "Ленэнерго", он занимался бизнесом.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству через Росимущество принадлежит 88,04% в капитале компании.