Сервис такси Lyft сократил квартальный убыток на 42%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc. во II квартале 2021 года сократил чистый убыток на 42% на фоне роста выручки более чем вдвое, до $251,9 млн с $437,1 млн годом ранее. Чистый убыток в расчете на акцию составил $0,76 по сравнению с $1,41 на акцию годом ранее.

Скорректированный убыток составил $18 млн, или $0,05 на акцию. Показатель включает выплаты вознаграждений в виде акций, а также ряд других расходов.

При этом выручка компании увеличилась более чем в два раза - до $765 млн с $339,3 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток в размере $0,24 на акцию при выручке в $700 млн.

Скорректированная прибыль без учета процентных и налоговых выплат, износа и амортизации (EBITDA) - ключевой показатель рентабельности операций Lyft, составила $23,8 млн. Показатель впервые стал положительным.

Число активных пользователей Lyft во втором квартале составило 17,1 млн, увеличившись на 3,6 млн по сравнению с предыдущим кварталом. Экономисты в среднем ожидали роста числа пользователей до 15,5 млн.

Компания ожидает, что в третьем квартале ее выручка составит $850-860 млн при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $869,1 млн. Финансовый директор компании Брайан Робертс сказал, что Lyft ждет снижения цен на поездки, но продолжит инвестировать в стратегии привлечения и удержания пользователей.