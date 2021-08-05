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Uber получил рекордные заказы во II квартале

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сервис по заказу такси и доставке еды Uber Technologies вышел в прибыль во втором квартале 2021 года благодаря нереализованному доходу в размере около $1,9 млрд от переоценки ее долей в Didi Global Inc. и Aurora Innovation Inc. Совокупный объем заказов компании увеличился на 114%, до рекордных $21,9 млрд.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $1,1 млрд, или $0,58 на акцию, по сравнению с убытком в $1,78 млрд, или $1,02 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированный убыток без учета процентных и налоговых выплат, износа и амортизации (отрицательная EBITDA) - ключевой показатель рентабельности операций Uber - уменьшился до $509 млн по сравнению с $837 млн годом ранее. Тем не менее, он оказался выше среднего прогноза аналитиков в $322 млн из-за высоких расходов компании на привлечение новых водителей.

По прогнозу Uber, в третьем квартале скорректированная отрицательная EBITDA составит менее $100 млн, а в четвертом квартале компания выйдет в плюс по этому показателю.

"Во втором квартале мы инвестировали в водителей и добились значительного прогресса: число активных водителей и курьеров в США увеличилось почти на 420 тысяч в период с февраля по июль", - заявил гендиректор Uber Дара Хосровшахи.

Квартальная выручка Uber увеличилась более чем в два раза - до $3,93 млрд с $1,91 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $3,76 млрд. Выручка в сфере доставки еды (Uber Eats) выросла на 122% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, в сегменте такси - на 106%.

Число пользователей платформ Uber (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAPC) в минувшем квартале повысилось на 84%, до 101 млн. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост количества пользователей до 108,9 млн.

Совокупный объем заказов компании вырос до рекордных $21,9 млрд (консенсус-прогноз - $21,25 млрд), в том числе заказы Uber Eats выросли на 85% - до $12,91 млрд (прогноз - $12,6 млрд), сервиса такси - на 184%, до $8,64 млрд (прогноз - $8,3 млрд), логистического подразделения - на 64%, до $348 млн.

Uber стала одной из компаний, которые, с одной стороны, серьезно пострадали в результате пандемии, а с другой, выиграли. Спрос на услуги такси резко упал во время локдаунов, однако взлетел интерес к Uber Eats. После снятия карантинных ограничений доходы сервиса такси выросли, однако быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" ставит под угрозу его ближайшие перспективы.

Акции Uber подешевели на 4% на дополнительных торгах в среду после выхода отчетности. Капитализация компании с начала текущего года снизилась на 18% и составляет $8,4 млрд.

Uber оказывает услуги более чем в 900 городах в 70 странах.

Uber Technologies США Дара Хосровшахи Uber Eats коронаваирус

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