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BCG понизила оценку выплат экспортеров РФ в рамках ТУР до $1,8-3,4 млрд в 2026 году

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Проект регламента трансграничного углеродного сбора (ТУР), опубликованный Еврокомиссией 14 июля, выглядит для российских экспортеров мягче ожиданий, говорится в обзоре BCG. Эксперты компании снизили оценку совокупных выплат компаний РФ в рамках ТУР с $3,5-6,4 млрд до $1,8-3,4 млрд.

В список отраслей, подпадающих под вводимый с 2023 года пограничный углеродный механизм регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), попали электроэнергетика, производство стали и железа, алюминия, удобрений и цемента. Для России актуальными являются все перечисленные отрасли - за исключением цемента, объемы экспорта которого в ЕС незначительны, отмечает BCG.

Из общей суммы прогнозных выплат в 2026 году 55% (то есть порядка $1-1,9 млрд) придется на черную металлургию, 27% ($500-900 млн) - на удобрения, 11% ($200-375 млн) - на алюминий, 7% ($125-240 млн) - на электроэнергию, подсчитали в BCG.

Выплаты в 2027 году оцениваются в диапазоне $2,2-4 млрд, в 2028 году - $2,6-4,8 млрд, в 2029 году - $3-5,6 млрд, в 2030 году - $3,5-6,4 млрд.

Перечень отраслей, подпадающих под действие ТУР, еще не конечный, отметил партнер BCG Антон Косач. Продукты нефтепереработки и нефтехимии пока не вошли в список, но могут появиться ближе к моменту внедрения, при уточнении бенчмарков по углеродоемкости, сказал он.

В случае включения нефтепереработки и нефтехимии в механизм ТУР максимальная сумма может увеличиться до $5,5-11,7 млрд в 2030 году, пишет BCG.

"Вопрос уточнения базы расчета - это, скорее, вопрос времени. При этом целесообразно отметить, что целенаправленное движение идет в сторону более точной методологии оценки активов и продуктов, что в свою очередь ускорит переход от эталонных к фактическим замерам углеродных выбросов в продукции. Как следствие, вменение сбора по конкретной технологии, используемой производителем, потребует решительных действий от конкретного производителя для обеспечения индивидуальной конкурентоспособности", - сказал Косач.

В проекте регламента прописана возможность снизить платежи за счет уже выплаченного в стране происхождения углеродного сбора, отметила консультант BCG Анна Кипоть. "Механизм взаимозачёта пока ещё не разработан - и это отличная возможность для России усилить международное взаимодействие на экспертном уровне в данной сфере. Однако прежде всего важно ускорить разработку внутреннего углеродного регулирования, которое может позволить России оставлять выплаты на территории страны, и в дальнейшем инвестировать в зелёные технологии, позволяющие снижать выбросы парниковых газов", - сказала она.

Boston Consulting Group BCG

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