Сечин предложил Путину добиться от ЕС признания российских углеродных единиц

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил президенту Владимиру Путину "проработать вопросы признания углеродных единиц, обращающихся в России, на территории других государств", чтобы снизить негативные эффекты от вводимого в Европе углеродного налога, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо Сечина от 30 июня.

В письме говорится о внедрении в России добровольной системы учета выбросов, чтобы российские экспортеры, которые столкнутся с трансграничным углеродным регулированием Евросоюза (ТУР), могли учитывать их при уплате этого налога. Сейчас ТУР не предполагает возможности зачетов.

ЕС планирует ввести углеродный налог с 2026 года: его размер будет зависеть от выбросов СО2 при производстве ввозимого товара и от цены на СО2 в Европе. Сначала налог затронет металлы, удобрения, электроэнергию и цемент, а в дальнейшем может затронуть и нефтепродукты, крупнейшим экспортером которых является "Роснефть".

По мнению Сечина, ТУР и вероятность введения таких же налогов в США и других странах, могут нанести российской экономике "несравнимо больший ущерб", чем уже введенные санкции. Он предложил президенту "проработать возможность включения РФ в перечень стран, к товарам произведенным на территории которых ТУР не применяется в силу высокого потенциала экосистем по поглощению парниковых газов".

Для этого Сечин считает необходимым добиться учета поглощающей способности лесов в России на международном уровне и обеспечить "методологическую и регуляторную поддержку" проектам по поглощению углерода. Как говорится в письме, значительный компенсационный потенциал (1,7 трлн тонн CO2) есть у проектов по захоронению углерода в пластах, что может быть востребовано и зарубежными компаниями "в рамках свопов и международной торговли квотами".

В то же время технологии улавливания, транспортировки и хранения, считает Сечин, требуют технологического прорыва. Он предлагает обеспечить для климатических проектов в России финансирование, сопоставимое с "низкозатратным" международным, и просит президента "принять дополнительные меры" для снятия в отношении таких проектов действующих против "Роснефти" санкций ЕС.

По мнению Сечина, регуляторная база по компенсации выбросов должна носить добровольный характер и содержать налоговые стимулы: освобождение от выплат, ускоренную амортизацию, льготу по налогу на имущество. "Зеленые" кредиты должны включать субсидии на выплату процентов, компенсацию расходов на верификацию, снижение налога на процентный доход, а также дополнительные понижающие коэффициенты по учету зеленого финансирования в кредитных лимитах банков.

В "Роснефти" не стали комментировать это предложение.

По сведениям "Коммерсанта", Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку, главам Минэкономразвития Максиму Решетникову и Минпромторга Денису Мантурову "доложить по сути изложенных предложений".

Проект ЕС по ввведению ТУР уже раскритиковала ассоциация "Русская сталь". 22 августа Путин заявил, что новый экологический налог в Евросоюзе противоречит принципам Всемирной торговой организации и может привести к недобросовестной конкуренции.