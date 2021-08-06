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Нефтяники предложили расширить применение НДД и ввести налоговые вычеты

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Представители нефтяной отрасли направили в рабочую группу при Госдуме по налогообложению нефтяной отрасли предложения по корректировке налога на дополнительный доход (НДД), пишут "Ведомости".

Согласно изданию, представители отрасли предлагают к пяти существующим группам месторождений, которые могут облагаться НДД, добавить еще две: для участков с объемом начальных запасов нефти менее 65 млн тонн и степенью выработанности менее 1% и для месторождений сверхвязкой нефти в Республике Коми. Для обеих групп предлагается обнулить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на весь срок применения НДД. Среди предложений – расширение режима НДД и для существующих групп.

Представители отрасли также выступили с предложениями для стимулирования геологоразведки трудноизвлекаемых запасов. Предлагается, в частности, ввести систему налоговых вычетов: разрешить сокращать сумму начисленного НДПИ на сумму расходов на геологоразведочные работы, разрешить учитывать больше затрат на геологоразведку при расчете налога на прибыль или НДД.

Газета приводит мнение представителя Минфина в отношении этих предложений. По его словам, министерство прорабатывает включение отдельных месторождений в уже существующие группы НДД, но создание новых групп не планируется, конкретные предложения будут готовы осенью, детали пока не определены.

Госдума Коми нефть

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