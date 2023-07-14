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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Комитет Госдумы одобрил включение месторождений сверхвязкой нефти в третью группу НДД

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки ко второму чтению законопроекта № 369931-8 о внесении изменений в Налоговый кодекс, предполагающие расширение третьей группы месторождений, налогообложение которых осуществляется через налог на добавленный доход (НДД).

Так, предлагается перевести на НДД участки, на которых не менее 70% добытой за год нефти имеет вязкость от 200 до 10 тыс. мПа*с, а также от 10 тыс. мПа*с и более (в пластовых условиях).

Кроме того, для третьей группы месторождений предлагается перенести срок начала налогового вычета с 2024-го на 2027 год, а также продлить до конца 2026 года ограничения на уменьшение налоговой базы в результате признания убытков.

На данный момент к третьей группе (brownfields) НДД относятся участки Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Республики Коми со степенью выработанности запасов нефти от 20% до 80% по состоянию на 1 января 2017 года или от 10% до 80% на 1 января 2017 года, если участок недр находился в разработке более шести лет, а также участки в границах Северо-Кавказского федерального округа и Сахалинской области.

Сахалинская область Госдума ЯНАО ХМАО Коми
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