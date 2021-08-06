ВТБ задумался о приобретении частной сети клиник

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - ВТБ рассматривает возможность приобретения частной сети клиник, заявил глава банка Андрей Костин в интервью Handelsblatt.

Структура ВТБ в конце июня инвестировала в фармацевтический холдинг "Биннофарм Групп", производящий в том числе вакцины против коронавируса, выкупив у АФК "Система" 11,2% компании за 7 млрд рублей.

Костин заявил, что у группы нет цели стать участником фармацевтического рынка. "Мы покупаем только для того, чтобы потом продать", - заявил он.

"АФК "Система" - наш очень хороший клиент. Они узнавали у нас, не хотим ли мы купить долю и помочь им в развитии бизнеса. Мы также, например, рассматриваем возможность приобретения частной сети клиник. Они сыграли очень важную роль в борьбе с коронавирусом в России, но развиваются не только благодаря ковиду", - заявил глава ВТБ.

Сектор медицинских услуг в РФ в последние годы активно растет, в 2021 г. в нем появилась вторая частная публичная компания - к сети "Мать и дитя" Марка Курцера присоединился "Европейский медицинский центр", совладельцы которого в рамках IPO продали акции на $500 млн. Своя сеть клиник - "Медси" - есть и у "Системы".