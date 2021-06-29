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"ВТБ Капитал" приобрел у АФК 11,2% компании-владельца "Биннофарм Групп"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Подконтрольная "ВТБ Капиталу" компания Nevsky Property Investments Limited приобрела у структуры ПАО АФК "Система" 11,2% Ristango Holding Limited, владеющей фармхолдингом "Биннофарм Групп", говорится в совместном пресрелизе участников сделки.

Долю в Ristango продало ООО "Система Телеком Активы" - 100-процентная "дочка" АФК. Сумма сделки составила 7 млрд рублей.

По итогам сделки эффективная доля АФК "Система" в "Биннофарм Групп" совместно с банком ВТБ составила 75,3%, у консорциума инвесторов в составе РФПИ, РКИФ и крупнейших ближневосточных фондов - 12,5%, у "ВТБ Капитала" - 11,2%. Оставшийся 1% акций "Биннофарм Групп" принадлежит миноритарному акционеру - физическому лицу.

"Биннофарм Групп" объединяет пять производственных площадок: АО "Алиум" (ранее "Оболенское" в Серпуховском районе Подмосковья), АО "Биннофарм" (площадки в Зеленограде и Красногорске), ОАО "Синтез" (Курган), ЗАО "Биоком" (. Ставрополь). Гендиректор "Биннофарм Групп" - Рустем Муратов.

"Биннофарм" входит в число российских площадок по производству вакцины от коронавируса "Спутник V".

В 2020 году объем продаж компаний холдинга вырос на 25% - до 27,5 млрд рублей.

АФК Система ВТБ Капитал Биннофарм Груп Ristango Holding Система Телеком Активы

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