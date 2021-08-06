ВТБ и "Востокугольтранс" потребовали 3,2 млрд рублей с "Углетранса"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Новосибирской области 16 августа рассмотрит заявление ВТБ о вступлении в дело о банкротстве ООО "Углетранс" (Новосибирск, основной кредитор обанкроченных кузбасских шахт "Заречная" и "Алексиевская"), требования банка составляют 2,034 млрд рублей, сообщается в материалах суда.

Более 1,9 млрд рублей - это основной долг, 115,1 млн рублей - проценты. При этом порядка 78 млн рублей требований банка обеспечено залогом имущества.

Кроме того, Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению заявление связанного с "Углетрансом" ООО "Востокугольтранс", чьи требования к "Углетрансу" составляют 1,2 млрд рублей (в том числе 1,138 млрд рублей - основной долг, остальное - неустойка). Суд рассмотрит заявление "Востокугольтранса" 2 сентября.

Согласно судебной картотеке, ВТБ и "Востокугольтранс" до настоящего времени являются крупнейшими кредиторами "Углетранса" в рамках дела о его банкротстве.

Как сообщалось, "Востокугольтранс" (наряду с другими компаниями) ранее выступал поручителем по кредитам, которые "Углетранс" привлекал, в частности, в Сбербанке. Последний инициировал процедуру банкротства "Востокугольтранса" и намеревался войти в реестр кредиторов с требованиями более 2,481 млрд рублей.

В начале 2021 года Сбербанк отказался от требований в сумме около 1,595 млрд рублей, а оставшуюся часть требований в размере 886,5 млн рублей переуступил АО "Сибирская углепромышленная компания", которое, согласно материалам суда, аффилировано с "Углетрансом" и "Востокугольтрансом".

В конце июля в отношении "Востокугольтранса" было открыто конкурсное производства, в реестр включены требования кредиторов на 1,23 млрд рублей. Кроме того, Арбитражный суд Кемеровской области рассматривает заявление "Востокугольтранса" о взыскании 1,2 млрд рублей с "Углетранса".

Сообщалось также, что в ВТБ "Углетранс" аналогично привлекал средства, но не исполнил обязательства. Арбитражный суд Москвы в 2020 году удовлетворил заявления ВТБ о взыскании с "Углетранса" и двух других компаний, выступавших поручителями по кредитам, 5 млрд рублей в рамках трех исков (в том числе 2 млрд рублей - непосредственно с "Углетранса").

В 2020 году "Углетранс", специализирующийся на деятельности автомобильного грузового транспорта и услугах по перевозке, был под защитой моратория о банкротстве, введенного в связи с коронавирусом. В начале января 2021 года действие моратория закончилось.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 80% "Углетранса" владеет его гендиректор Андрей Филиппов, еще 20% принадлежит Илье Гаврилову.