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ВТБ вошел в реестр кредиторов "Углетранса" с требованиями на 2,2 млрд рублей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Новосибирской области включил требования банка ВТБ в размере 2,17 млрд рублей в третью очередь реестра кредиторов ООО "Углетранс" (Новосибирск, основной кредитор обанкроченных кузбасских шахт "Заречная" и "Алексиевская"), говорится в материалах дела.

Там указано, что 2,048 млрд рублей - основной долг по кредитному соглашению от мая 2018 года. Остальная часть суммы - штрафные санкции, в том числе 78 млн рублей задолженности обеспечено залогом имущества (в основном, оборудование и транспортные средства - главным образом, самосвалы).

ВТБ - первый крупный кредитор "Углетранса", чьи требования включены в реестр.

2 сентября Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит заявление связанного с "Углетрансом" ООО "Востокугольтранс", чьи требования к "Углетрансу" составляют 1,2 млрд рублей (в том числе 1,138 млрд рублей - основной долг, остальное - неустойка).

Согласно судебной картотеке, суд также включил в третью очередь реестра кредиторов "Углетранса" требования ООО "Дорожно-строительная компания "Каскад" в сумме 78,8 млн рублей.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы в 2020 году удовлетворил заявление ВТБ о взыскании с "Углетранса" и двух других компаний, выступавших поручителями по кредитам, 5 млрд рублей в рамках трех исков (в том числе 2 млрд рублей - непосредственно с "Углетранса").

В 2020 году "Углетранс", специализирующийся на деятельности автомобильного грузового транспорта и услугах по перевозке, был под защитой моратория о банкротстве, введенного в связи с коронавирусом. В начале января 2021 года действие моратория закончилось, и в середине июля в отношении "Углетранса" было введено наблюдение по заявлению ООО "ПолиКомНК", чьи требования были включены в реестр в сумме 6,639 млн рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 80% "Углетранса" владеет его гендиректор Андрей Филиппов, еще 20% принадлежит Илье Гаврилову.

Служба финансово-экономической информации

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