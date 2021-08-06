Банк Татьяны Бакальчук сменил название

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Банк "Стандарт-кредит" изменил название на Вайлдберриз банк, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В феврале 2021 года 100% банка купила основной владелец и гендиректор крупнейшего в России онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук.

Ранее владельцами "Стандарт-кредита" были Александр Синельников (31,9%) и Александр Бадимов (27%).

Банк "Стандарт-кредит" по итогам второго квартала 2021 года занимает 323-е место по размеру активов (742,43 млн рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Собственный капитал кредитной организации составляет 337,99 млн рублей, чистый убыток - 9,81 млн рублей.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России. Кроме РФ компания работает еще в тринадцати странах. Ассортимент площадки насчитывает около 14 млн SKU. Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96% - до 437,2 млрд рублей.