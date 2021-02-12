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Гендиректор Wildberries Бакальчук стала владельцем банка "Стандарт-кредит"

Гендиректор Wildberries Бакальчук стала владельцем банка "Стандарт-кредит"
Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Татьяна Бакальчук, основной владелец и гендиректор крупнейшего в России онлайн-ритейлера Wildberries, стала владельцем 100% долей в ООО "Банк Стандарт-кредит", свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Банк "Стандарт-кредит" по итогам 2020 года занимает 348-е место по размеру активов (706,86 млн рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Собственный капитал кредитной организации составляет 302,09 млн рублей, чистый убыток - 21,79 млн рублей.

О возможной сделке в декабре писал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По их данным, Wildberries собиралась купить небольшой банк "Стандарт-кредит", чтобы реализовывать карточные программы лояльности на базе его лицензии и осуществлять расчеты с поставщиками товаров. В Wildberries тогда не стали комментировать возможную сделку, но сказали, что ритейлер рассматривает развитие финансовых сервисов на онлайн-площадке - как для покупателей, так и предпринимателей.

В "СПАРКе" смена собственников банка отразилась 11 февраля. Ранее владельцами "Стандарт-кредита" значились Александр Синельников (31,9%) и Александр Бадимов (27%).

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России. Кроме России компания работает еще в девяти странах. Ассортимент площадки насчитывает более 5 млн SKU. Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96%, до 437,2 млрд рублей.

Татьяна Бакальчук Wildberries Стандарт-кредит Александр Синельников Александр Бадимов

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