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Связанная с семьей Ткачева винодельня учредила компанию под ресторанный комплекс

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Винодельческий комплекс ООО "Шато де Талю" (Краснодарский край) учредило дочернюю компанию "РДК Шато де Талю", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Компания была зарегистрирована 3 августа в Геленджике, по тому же адресу, что и материнская компания, с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Основным видом деятельности является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Генеральным директором указана Елена Куркова, которая также возглавляет материнскую компанию.

В последней "Интерфаксу" сообщили, что осенью планируют открыть ресторанно-дегустационный комплекс для развития туристической составляющей проекта.

В прошлом году "Шато де Талю" приступила к розливу вин премиум-сегмента. Мощность винодельни составляет 1,3 млн бутылок в год.

Строительство винодельческого комплекса началось в 2017 году. С 2007 года компания высадила виноградники четырех белых и пяти красных европейских и автохтонных сортов. Планируется, что урожайность будет составлять ежегодно более 700 тонн винограда. В настоящее время площадь виноградников компании составляет 101,3 га, в перспективе будет заложено еще 60 га.

По данным краснодарского филиала Россельхозбанка, инвестиции в проект составили 2,3 млрд рублей, из которых 69% - кредитные средства РСХБ. Кредитная линия была открыта на льготных условиях в рамках госпрограммы поддержки предприятий АПК.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Шато де Талю" зарегистрировано в Геленджике в 2005 году, основной вид деятельности - выращивание винограда. Уставный капитал - 23,338 млн рублей. По данным на 11 октября 2018 года, 99% уставного капитала принадлежит Ольге Ткачевой (по данным участников рынка, она жена бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева).

Семья Ткачевых также контролирует "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" - один из крупнейших сельхозпроизводителей в России.

Краснодарский край Шато де Талю Елена Куркова Геленджик Александр Ткачев Ольга Ткачева РСХБ

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