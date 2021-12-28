Структура Ткачева вложит 20 млрд рублей в строительство отеля в Абхазии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Компания "Сочи-Парк пять плюс", контролируемая структурами бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева, планирует построить в Пицунде гостиничный комплекс стоимостью 20 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Абхазии.

По словам чиновников, Ткачев в качестве инвестора и председателя совета директоров "Агрокомплекса им. Н.И.Ткачева" 23 декабря представил проект президенту Абхазии Аслану Бжания. Гостиничный и апартаментный комплекс "Москва Резорт" будет построен в Пицунде на площади более 45 гектаров. В главном здании гостиницы будет 700 номеров.

"Это не традиционный бетон. Это экология, растения, которые вписываются в климатическую зону. Объем инвестиций составляет порядка 20 млрд рублей. Три года стройки, это около полутора тысяч рабочих мест. Существенный вклад в общий объем туристического потока", - пообещал Ткачев.

По егоо оценке, "по объему инвестиций и уровню жизни Абхазия близка к Черногории или Югославии времен распада СССР".

"Но мы сегодня видим, что путь, который выбрала Черногория - это путь привлечения инвестиций, путь открытости, и сегодня это совершенно другая страна с отелями мирового уровня. Исходя из этого повышается бюджетная сфера и уровень жизни. Да, это не простое решение и для политического руководства, но это очевидные вещи - жить с расчётом только на свои силы - это путь закрытости, который не оправдывает себя", - добавил Ткачев.

Ткачев в последние несколько лет активно инвестирует в объекты курортной недвижимости премиум-сегмента в Сочи. В частности, АО "Красная поляна" сообщило о намерении в ближайшие 10 лет вложить 46 млрд рублей в развитие одноименного горнолыжного курорта. На первом этапе на курорте появится клубный поселок "Шале 1032". Проектом предусмотрено строительство двух новых отелей и запуск комплекса апартаментов "Зеленая резиденция", говорил ранее гендиректор компании Андрей Круковский.

В ближайшие годы "Красная поляна" инвестирует 35 млрд рублей в строительство горного экокурорта "Лагонаки" в Адыгее, более 16 млрд рублей - в строительство курорта в Ялте "Ялта-парк" по аналогии с сочинским "Сочи-парком".

Семье Ткачева принадлежит и один из крупнейших агрохолдингов в России - "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", объединяющий 29 сельхозпредприятий, с земельным банком в 665 тысчс га. В сентябре 2021 года Ткачев официально открыл винодельческий и ресторанно-дегустационного комплекс "Шато де Талю" в Геленджике стоимостью 2,6 млрд рублей.