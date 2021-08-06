Japan Tobacco International объединит "Донской табак" и "JTI Россия"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Japan Tobacco International (JTI) планирует присоединить АО "Донской табак" к "JTI Россия", говорится в материалах на портале Федресурс. Это решение было принято 4 августа 2021 года.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "JTI Россия", реорганизация является продолжением процесса интеграции "Донского табака" в бизнес-структуру компании JTI, частью которой он стал в 2018 году. Основная задача предстоящих изменений - повышение эффективности бизнеса.

"Это стандартная бизнес-практика во время интеграции, которая не окажет влияния на операционную и производственную деятельность компании и стабильность поставок продукции для наших потребителей. После завершения необходимых юридических и организационных процедур ООО "Дж.Т.И. Россия" станет универсальным преемником АО "Донской табак", - сказал представитель компании.

Как следует из отчета "Донского табака" за 2020 год, с 1 августа 2018 года единственным акционером этой компании является JT International Germany GmbH. Обе компании входят в группу компаний Japan Tobacco, материнской компанией группы является Japan Tobacco Inc. Акции этой компании торгуются на бирже, а кроме того, 33,35%-ная доля в Japan Tobacco Inc. по состоянию на март 2021 года принадлежала министерству финансов Японии.

В материалах российской компании отмечается, что с 1 июня 2020 года "Донской табак" прекратил деятельность по производству табачных изделий и стал осуществлять оптовую торговлю табачными изделиями, произведенными дочерней компанией - ООО "Дж.Т.И. Донской табак".

Japan Tobacco закрыла сделку по приобретению "Донского табака" летом 2018 года. Сумма сделки составила 92,2 млрд рублей. Для ее финансирования компания привлекла 500 млн евро.

Решение продать "Донской табак" было связано с падением рынка, говорил ранее гендиректор группы "Агроком", в которую входил "Донской табак", Сергей Сапотницкий. Продавцом активов выступило физическое лицо, по соглашению о конфиденциальности его имя не разглашалось. Бенефициаром "Донского табака" являлся основной владелец группы "Агроком" Иван Саввиди.

По итогам 2020 года "Донской табак" получил 4,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против убытка в размере 318,945 млн рублей годом ранее. Выручка выросла в 3 раза - до 38,866 млрд рублей, в том числе выручка от продажи табачных изделий - в 2,6 раза, до 37,959 млрд рублей.

В январе "Интерфаксу" в "JTI Россия" сообщали, что 2020 год был непростым, но успешным для "Донского табака". "Несмотря на объективные вызовы-2020, фабрика работала в штатном режиме, а компания продолжила инвестировать в развитие производства и персонала фабрики, в проекты устойчивого развития, а также в борьбу с нелегальным оборотом табака. В итоге на фоне общего падения табачного рынка в стране компании "Донской табак" удалось увеличить объемы производства и реализовать произведенную продукцию", - отмечал представитель "JTI Россия".

JTI - крупнейшая компания на табачном рынке России с долей, близкой к 40%. В портфель компании в России входят международные марки Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie и российские марки "Донской табак", Kiss, Play, "Петр I", "Тройка" и др. Кроме того, JTI продает в РФ электронные испарители Logic Compact и системы нагревания табака Ploom.

Кроме "Донского табака" у JTI в России четыре завода: фабрика "Петро" в Санкт-Петербурге, "Дж.Т.И. Елец" в Липецкой области, "Крес Нева" в Ленинградской области и "Переславль Табак" в Ярославской области.