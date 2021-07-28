Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:14Заразились
на 27.07В России 6 172 812+23 032В мире 195 286 042+570 930

Производители сигарет пожаловались на запрет импорта табака из пяти стран

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшие производители сигарет в России предупредили правительство, что могут остановить работу из-за нехватки импортного табака, пишет "Коммерсантъ". Они объяснили, что Россельхознадзор запретил ввозить табак из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за мухи-горбатки.

Газета ссылается на письмо от 16 июля исполнительного директора совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуарда Воронцова в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. Воронцов обратился к премьеру от имени British American Tobacco (BAT, марки Dunhill, Kent, Pall Mall), JTI (Winston, Camel) и Philip Morris (PMI; Marlboro, Parliament). В Imperial Tobacco (Davidoff, West) изданию сказали, что разделяют опасения, изложенные в письме.

Производители объяснили, что табак из стран, попавших под запрет, используется в более чем 90% смесей в России и заменить его нечем. Запрет импорта, по их словам, приведет к остановке производства сигарет в России, на рынке возникнет риск дефицита, а табачные компании будут вынуждены отправить в отпуска десятки тысяч человек. В результате сократятся и налоговые поступления в бюджет: в 2020 году отрасль принесла в бюджет за счет налогов более 730 млрд рублей.

Воронцов попросил Мишустина приостановить действие запрета Россельхознадзора, который вступил в силу с 19 июля, и обсудить вопрос с отраслью.

Главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев рассказал "Коммерсанту", что попавшие под запрет страны в 2020 году обеспечили 55% мирового потребления сорта "Виргиния" и 43% сорта "Берли", основных в индустрии. По его оценке, на российских фабриках сырья может хватить на несколько недель или месяцев, а затем потребуются поставки с европейских складов.

В Россельхознадзоре газете сообщили, что 23 июля начались переговоры с бразильским фитосанитарным ведомством, от которого ждут гарантий безопасности в обмен на отмену запрета ввоза табака. Россельхознадзор ожидает таких же действий и от соответствующих структур Индии, ЮАР, Танзании и Малави.

Источник издания в отрасли сообщил, что в ближайшие два дня ожидается встреча производителей табачной продукции, импортеров табака и регуляторов, на которой будут обсуждать проведение прямых консультаций между Россельхознадзором и национальными службами пяти стран, улучшение контроля за обработкой контейнеров и мест их складирования и технологию обеззараживания сырья в России методом заморозки.

Россельхознадзор Эдуард Воронцов Михаил Мишустин Индия ЮАР Бразилия Танзания Малави BAT JTI Philip Morris

Новости по теме

Новости

Wildberries не ждет негативного влияния украинских санкций на компанию

Wildberries не ждет негативного влияния украинских санкций на компанию

МВФ улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,4%

Путин потребовал от ЦБ и правительства координировать меры по борьбе с инфляцией

"Газпром" отказался бронировать прерываемую транзитную мощность через Украину на август

"Газпром" отказался бронировать прерываемую транзитную мощность через Украину на август
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');