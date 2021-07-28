Производители сигарет пожаловались на запрет импорта табака из пяти стран

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшие производители сигарет в России предупредили правительство, что могут остановить работу из-за нехватки импортного табака, пишет "Коммерсантъ". Они объяснили, что Россельхознадзор запретил ввозить табак из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за мухи-горбатки.

Газета ссылается на письмо от 16 июля исполнительного директора совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуарда Воронцова в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. Воронцов обратился к премьеру от имени British American Tobacco (BAT, марки Dunhill, Kent, Pall Mall), JTI (Winston, Camel) и Philip Morris (PMI; Marlboro, Parliament). В Imperial Tobacco (Davidoff, West) изданию сказали, что разделяют опасения, изложенные в письме.

Производители объяснили, что табак из стран, попавших под запрет, используется в более чем 90% смесей в России и заменить его нечем. Запрет импорта, по их словам, приведет к остановке производства сигарет в России, на рынке возникнет риск дефицита, а табачные компании будут вынуждены отправить в отпуска десятки тысяч человек. В результате сократятся и налоговые поступления в бюджет: в 2020 году отрасль принесла в бюджет за счет налогов более 730 млрд рублей.

Воронцов попросил Мишустина приостановить действие запрета Россельхознадзора, который вступил в силу с 19 июля, и обсудить вопрос с отраслью.

Главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев рассказал "Коммерсанту", что попавшие под запрет страны в 2020 году обеспечили 55% мирового потребления сорта "Виргиния" и 43% сорта "Берли", основных в индустрии. По его оценке, на российских фабриках сырья может хватить на несколько недель или месяцев, а затем потребуются поставки с европейских складов.

В Россельхознадзоре газете сообщили, что 23 июля начались переговоры с бразильским фитосанитарным ведомством, от которого ждут гарантий безопасности в обмен на отмену запрета ввоза табака. Россельхознадзор ожидает таких же действий и от соответствующих структур Индии, ЮАР, Танзании и Малави.

Источник издания в отрасли сообщил, что в ближайшие два дня ожидается встреча производителей табачной продукции, импортеров табака и регуляторов, на которой будут обсуждать проведение прямых консультаций между Россельхознадзором и национальными службами пяти стран, улучшение контроля за обработкой контейнеров и мест их складирования и технологию обеззараживания сырья в России методом заморозки.