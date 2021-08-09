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Производство алкоголя в РФ в январе-июле снизилсь на 2,3%

Производство алкоголя в РФ в январе-июле снизилсь на 2,3%
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россия в январе-июле этого года произвела 90,56 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 2,3% меньше, чем год назад.

В июле производство снизилось на 7,1%, до 13,58 млн дал, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей.

Производство спиртных напитков крепостью выше 9% за 7 месяцев составило 52,54 млн дал (на 0,4% больше), в июле – 7,6 млн дал (на 7,5% меньше).

Водочные предприятия в январе-июле произвели 39,22 млн дал (на 3,9% меньше), в июле – 5,73 млн дал (на 11,3% меньше). Коньяка соответственно выработано 4,13 млн дал (на 3,9% меньше) и 0,46 млн дал (на 14,2% меньше).

Производство винодельческой продукции в январе-июле составило 31,72 млн дал (на 11,2% меньше), в июле – 4,65 млн дал (на 16,9% меньше). Шампанских и игристых в январе-июле произведено на 28,5% меньше, 4,62 млн дал. Но в июле производство выросло почти в 1,8 раза, до 0,9 млн дал. Тихих вин соответственно выработано 17,16 млн дал (на 2,6% больше) и 2,84 млн дал (на 3,2% меньше).

Производства фруктовых (плодовых) вин за 7 месяцев составило 6,21 млн дал (на 20,1% меньше). В июле оно рухнуло на 60%, до 0,6 млн дал.

Национальный союз защиты прав потребителей

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