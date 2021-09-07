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Производство алкоголя в РФ в январе-августе снизилось почти на 4%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Производство алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе-августе этого года в РФ составило 105,47 млн декалитров (дал), что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Национальный союз защиты прав потребителей.

В августе выпуск алкоголя снизился на 11,8%, до 14,9 млн дал.

В частности, производство водки за 8 месяцев составило 45,78 млн дал (на 4,9% меньше), в августе – 6,55 млн дал (на 10,3% меньше). Розлив коньяка в январе-августе снизился на 5,3%, до 4,68 млн дал, в августе – на 13,6%, до 0,55 млн дал.

Производство винодельческой продукции с начала года составило 36,69 млн дал (на 13,5% меньше), в августе – 4,97 млн дал (на 26% меньше). В частности, выработка шампанских и игристых вин за 8 месяцев составила 5,74 млн дал (на 21,7% меньше), в августе – 1,12 млн дал (на 27,4% больше). Производство тихих вин – соответственно 19,88 млн дал (на 1% меньше) и 2,72 млн дал (на 19% меньше), фруктовых – 6,91 млн дал (на 24,9% меньше) и 0,71 млн дал (на 50,7% меньше).

Производство винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта, в январе-августе снизилось на 21,8%, до 3,91 млн дал, в августе – на 60,3%, до 0,41 млн дал. Выработка винных напитков, изготовляемых с добавлением этилового спирта, за 8 месяцев составила 115,5 тыс. дал (на 57,1% меньше), в августе – 2,88 тыс. дал (на 72,1% меньше).

Национальный союз защиты прав потребителей

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