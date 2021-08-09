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Группа "Русагро" создала IT-дочку

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - ГК "Русагро" (MOEX: AGRO) создала дочернюю компанию в сфере компьютерного программного обеспечения, показывают данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Компания "Русагро Тех" была зарегистрирована 6 августа этого года.

Необходимость создания такой компании генеральный директор "Русагро" Максим Басов объяснил существенным ростом инвестиций в информационные технологии. "Размер инвестиций в IT таков, что такая юрструктура оптимальнее", - заявил он "Интерфаксу".

Не исключено, что новая компания будет предоставлять услуги и внешним контрагентам, сказал Басов.

"Русагро" - крупный производитель сахара, свинины, майонеза, масла и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат. В конце 2018 года компания приобрела долг масложирового холдинга "Солнечные продукты" и интегрировала часть его активов.

Выручка компании в первом квартале этого года выросла на 52%, до 49,9 млрд рублей, чистая прибыль - на 115%, до 6,5 млрд рублей.

По итогам 2020 года выручка группы выросла на 17%, до 174,8 млрд рублей.

Основным владельцем компании является семья Вадима Мошковича (71,9%).

Русагро Русагро Тех Максим Басов Вадим Мошкович

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