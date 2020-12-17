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CEO "Русагро" рассказал об обсуждении отказа от листинга в Лондоне,

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Русагро" обсуждала отказ от листинга на Лондонской фондовой бирже, где ее расписки торгуются с 2011 года.

"На Московской бирже у нас уже 90% ликвидности, и даже стоял вопрос недавно о том, стоит ли нам уходить из Лондона. Мы думаем, что это может неправильный сигнал отправить, и в принципе это нам не так дорого стоит", - сказал гендиректор "Русагро" Максим Басов на онлайн-конференции.

В 2011 году "Русагро" провела IPO на Лондонской фондовой бирже, по итогам которого привлекла $330 млн, в апреле 2016 года - SPO объемом $250 млн (акции размещала Ros Argo - головная структура группы).

Басов также сообщил, что "Русагро" не планирует менять юрисдикцию своей головной структуры - Ros Agro, зарегистрированной на Кипре, несмотря на пересмотр налоговых соглашений РФ.

"Пока мы считаем на основании документа, подписанного Минфином Кипра и Минфином России, у нас дивидендная ставка - уникально низкая, 5%, таких компаний всего несколько. К сожалению, сейчас давление растет на весь бизнес в России, и мы уже слышим заявления от налоговой службы, что это все не так, но мы уверены, на основании подписанного соглашения - это так. И если нужно, я думаю, мы сможем это обосновать в суде. Но если это так, то, конечно, мы не планируем уходить с Кипра, существующая налоговая система для нас выгодная, и мы, конечно, будем продолжать там работать", - сообщил Басов.

Русагро Максим Басов

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