Нефть Brent подешевела до $68,93 за баррель

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в понедельник после сокращения по итогам предыдущей недели, но к вечеру темпы их падения несколько замедлились.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 по московскому времени составляет $68,93 за баррель, что на $1,77 (2,5%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $66,45 за баррель, что на $1,83 (2,68%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Обе марки могут завершить торги на минимальных уровнях примерно за два с половиной месяца, пишет The Wall Street Journal.

По итогам предыдущей недели цены продемонстрировали самое существенное падение за несколько месяцев. Фьючерсы на Brent потеряли более 6%, фьючерсы на WTI - около 7%.

Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать растущие тревоги по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса "дельта", которое может привести к ослаблению спроса на топливо в мире, пишет Trading Economics.

Китай - крупнейший в мире импортер нефти, и "в то время как некоторые страны, похоже, учатся жить с учетом коронавируса, китайские власти вводят политику абсолютной нетерпимости", ужесточая ограничения в отношении путешествий и карантинные меры, говорит главный экономист Julius Baer Норберт Рюкер.

По словам аналитиков голландского банка ING, негативным фактором для рынка также стали данные таможенных органов КНР, согласно которым китайский импорт нефти в июле сократился по сравнению с июнем.

Эксперты Goldman Sachs Group Inc. ухудшили прогнозы роста экономики Китая на фоне мер для сдерживания быстрого распространения коронавируса в стране, которые приводят к ограничению расходов.

Прогноз роста ВВП КНР в третьем квартале понижен до 2,3% с 5,8% относительно предыдущего квартала, годовой прогноз - до 8,3% с 8,6%, следует из доклада Goldman. В то же время прогноз роста экономики в четвертом квартале был существенно улучшен - до 8,5% с ранее ожидавшихся 5,8% относительно предыдущего квартала.

В Китае в минувшую пятницу было выявлено 125 новых случаев заражения COVID-19, что стало максимальным показателем с середины января, при этом власти страны, как сообщается, вводят новые ограничения, в том числе отменяют авиарейсы, ограничивают движение общественного транспорта и услуги такси в ряде наиболее пострадавших регионов и предостерегают жителей 46 городов от путешествий.

Тем временем в США в субботу было выявлено более 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем за шесть месяцев. Чиновники из системы здравоохранения Соединенных Штатов предупредили, что рост числа заболевших, а также летальных исходов продолжит ускоряться, если темпы вакцинации не будут увеличены, пишет Associated Press.

Между тем аналитики говорят, что баланс спроса и предложения на нефтяном рынке в последние месяцы не демонстрирует существенных изменений, однако трейдеры все больше опасаются по поводу того, как нефтяной рынок справится со следующим этапом восстановления от последствий пандемии.