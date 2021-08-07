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В США среднее число новых пациентов с COVID превысило 100 тысяч в сутки

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - За последнюю неделю в США в среднем выявляли 107 143 случая заражения коронавирусом, это сопоставимо с показателями ноября, сообщает агентство Associated Press.

Как отмечает агентство, в конце июля в стране выявляли около 11 тысяч зараженных ежедневно. Всплеск заболеваемости связан с распространением варианта коронавируса "дельта", в том числе среди непривитых граждан. Особенно сложная ситуация в южных штатах: больницы переполнены во Флориде, Луизиане и Миссисипи.

Между тем Центр по контролю и предотвращению заболеваний США сообщал, что в штате Массачусетс на северо-востоке страны в июле 75% заболевших ранее прошли полную вакцинацию от коронавируса. Из 469 человек, заболевших за месяц, 346 были полностью привиты. В больницы попали четверо пациентов из общего числа.

В пятницу директор по статистике пандемии в Белом доме доктор Сайрус Шахпар сообщил в своем твиттере, что в США от коронавируса полностью вакцинировали 50% населения. В США разрешены к применению вакцины BioNTech/Pfizer, Moderna и Janssen.

Некоторые крупные компании, включая Facebook и Google, уже заявили о планах пускать в офис только привитых сотрудников, когда работа возобновится в обычном режиме. Между тем накануне стало известно, что телеканал CNN уволил трех человек, которые пришли в офис, не будучи вакцинированными. Об этом сообщали, в частности, BBC News и Associated Press.

Всего за весь период пандемии в США было зарегистрировано 35,7 млн случаев заражения коронавирусом и около 616,5 тыс. смертей от заболевания, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Хроника коронавируса. Август.

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