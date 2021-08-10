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Поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" во вторник вырос более чем на 20%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" с началом вторника вырос более чем на 20%, свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Если в среднем в понедельник и в предыдущие дни с 5 августа - дня масштабной аварии на уренгойском заводе "Газпрома" - поставки на входе в газотранспортную систему Германии были не выше 1,5 млн куб. м в час, то за первый час новых газовых суток (с 7:00 до 8:00 по московскому времени) он вырос до 1,8 млн куб. м.

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Как сообщалось, в четверг произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка". Объект является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона - главной газоносной провинции в России.

Процесс стабилизации добываемого вместе с природным газом конденсата неразрывно связан с добычей газа. Из-за пожара завод полностью остановил прием сырья - это привело к существенному снижению добычи "Газпрома". Компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.

Кроме того, снизились физические поставки газа на экспорт по газопроводу "Ямал-Европа", который находится в том же газотранспортном коридоре, что и аварийный завод.

газ Ямал-Европа

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