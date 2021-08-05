На Ямале произошел пожар на заводе "Газпром переработки"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа произошел пожар в здании завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО "Газпром переработка"), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На заводе в операторной круглосуточно находятся три сотрудника из обслуживающего персоналаа.

Сообщение о пожаре дежурный по смене получил в 02:42 по московскому времени. На завод, который находится в 23 километрах от Нового Уренгоя, в 2:50 прибыла первая группа пожарных. .

"На момент прибытия происходило горение внутри здания, угрозы рядом стоящим объектам нет (завод находится за городом). По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - отметили в МЧС.

Дочерняя компания "Газпрома" "Газпром переработка" зарегистрирована в 2007 году, объединяет Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский ЗСК, Сосногорский ГПЗ, Астраханский ГПЗ, Оренбургский ГПЗ, Оренбургский гелиевый завод и "Газпром нефтехим Салават".