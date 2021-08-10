Главный офис ВТБ в центре Киева продан за $11 млн
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) со второй попытки продал главный офис ВТБ банка в центре Киева.
Согласно информации в электронной системе торгов "ProZorro.Продажи", победителем состоявшегося во вторник аукциона стало ЧАО "Дипробудмашина" бизнесмена Вадима Григорьева, предложившее за лот 294,3 млн гривен (примерно $10,98 млн по текущему курсу - ИФ) при стартовой цене 279,9 млн грн.
Конкурентами "Дипробудмашины" выступали ООО "Форчунер Риелти" и ООО "Электронные торговые технологии".
Первая попытка продажи офиса банка планировалась на 6 июля, цена составляла 400 млн грн., однако аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Для повторных торгов ФГВФЛ снизил цену почти на 30%.
Согласно описанию лота, 8-этажное офисное здание премиум-класса имеет подземный паркинг, два лифта, оснащено современными инженерными системами и автономным электроснабжением.
Компания "Дипробудмашина" зарегистрирована в 1995 году, основной вид деятельности - аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью. В 2019 году она выиграла аукцион по продаже бывшего офиса банка "Хрещатик" в самом центре Киева.
ВТБ банк (ранее - банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером являлся российский ВТБ. Национальный банк Украины 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВТБ банка.