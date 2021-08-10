Главный офис ВТБ в центре Киева продан за $11 млн

Компания "Дипробудмашина" зарегистрирована в 1995 году, основной вид деятельности - аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью. В 2019 году она выиграла аукцион по продаже бывшего офиса банка "Хрещатик" в самом центре Киева.

ВТБ банк (ранее - банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером являлся российский ВТБ. Национальный банк Украины 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВТБ банка.