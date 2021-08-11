Фондовые индексы США закрылись без единой динамики

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, при этом индикатор Dow Jones закрылся на рекордном максимуме на фоне новостей о том, что Сенат США утвердил проект развития инфраструктуры объемом $1 трлн.

Как сообщают американские СМИ, законопроект заручился поддержкой более 60 голосов, то есть большинства сенаторов, необходимого для его одобрения. По данным издания The Guardian, за законопроект выступил и лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконелл. При этом другие члены Сената из республиканцев, в частности, Джон Корнин и Джон Тьюн, проголосовали против этого законопроекта. Теперь его должна рассмотреть Палата представителей. Американские СМИ отмечают, что, вероятно, в нижней палате законопроект может встретить большее сопротивление, так как ряд демократов решительно выступают против него, считая выделенную сумму слишком маленькой.

В центре внимания также остается сезон корпоративной отчетности.

Американские компании демонстрируют очень сильные результаты за прошедший квартал, несмотря на негативные экономические последствия пандемии COVID-19, однако это не приводит к резким скачкам акций.

Порядка 80% компаний из индекса S&P 500 уже опубликовали отчетность за второй квартал, прибыли 86% из них превысили ожидания рынка, что является рекордом, свидетельствуют данные S&P Global. Прибыли технологических компаний, представителей сферы здравоохранения и производителей потребительских товаров не первой необходимости оказались лучше прогнозов в 90% случаев.

Тем временем опубликованные во вторник предварительные данные министерства труда свидетельствуют, что производительность труда в США во втором квартале 2021 года выросла на 2,3%. Стоимость рабочей силы в США в апреле-июне увеличилась на 1%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение производительности труда на 3,5%, стоимости рабочей силы - на 1,1%.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик полагает, что Федеральная резервная система (ФРС) США должна рассмотреть вопрос о сворачивании программы ежемесячного выкупа активов в этом году в случае дальнейшего уверенного роста числа рабочих мест в стране.

По его словам, американская экономика продолжает восстанавливаться после спада, вызванного пандемией COVID-19, и это происходит быстрее, чем первоначально ожидалось, что может создать условия для более ранней корректировки денежно-кредитной политики.

Акции энергетических компаний восстанавливаются во вторник после существенного падения накануне. Цена бумаг Exxon Mobil увеличилась на 1,7%, Chevron - на 1,8%.

Акции американского оператора сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. снизились на 6,1%. Компания получила менее существенный, чем ожидалось, убыток в минувшем квартале и сообщила, что начнет принимать биткойны во всех своих кинотеатрах в США в текущем году.

Бумаги Microsoft Corp. подешевели на 0,7%. Датская Orsted AS, работающая в сфере возобновляемой энергетики, будет поставлять американской компании электроэнергию, производимую ее солнечной электростанцией в Техасе.

Котировки акций Environmental Impact Acquisition Corp. увеличились на 1,9%. Специализированная компания по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) объединится с биотехнологической GreenLight Biosciences Inc., что позволит последней выйти на публичный рынок.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 162,82 пункта (0,46%) и составил 35264,67 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 4,40 пункта (0,1%) поднявшись до 4436,75 пункта.

Nasdaq Composite потерял 72,09 пункта (0,49%) и составил 14788,09 пункта.