Индексы РТС и Мосбиржи выросла на 0,4% на старте торгов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в среду ростом цен blue chips на фоне выросшей фондовой Азии и дорожающей нефти, лидируют акции "Россетей".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,4%, до 3877,12 пункта. Индекс РТС вырос также на 0,4%, до 1652,49 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,2%.

Доллар подешевел на 3 копейки до 73,89 рубля.

Подорожали акции "Россетей" (+2,2%), UC Rusal (+1,1%), "Роснефти" (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги ВТБ (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Интер РАО" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), АФК "Система" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), расписки Ozon (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%).

Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" утром в среду упал в полтора раза к среднему уровню предыдущего дня, свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade.

С 5 августа, дня крупной аварии на уренгойском заводе "Газпрома", поставки на входе в газотранспортную систему Германии в среднем составляли около 1,5 млн куб. м в час (в воскресенье поток снижался и до 1,4 млн кубов в час).

Биржевые индексы в США во вторник изменились на 0,1-0,5%, Dow (+0,5%) обновил рекордный максимум на фоне новостей о том, что Сенат утвердил проект развития инфраструктуры объемом $1 трлн. Теперь его должна рассмотреть Палата представителей. Американские СМИ отмечают, что, вероятно, в нижней палате законопроект может встретить большее сопротивление, так как ряд демократов решительно выступают против него, считая выделенную сумму слишком маленькой.

Американские компании демонстрируют очень сильные финрезультаты за прошедший квартал, несмотря на негативные экономические последствия пандемии COVID-19, однако это не приводит к резким скачкам акций.

Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик полагает, что Федрезерв США должен рассмотреть вопрос о сворачивании программы ежемесячного выкупа активов в этом году в случае дальнейшего уверенного роста числа рабочих мест в стране.

В среду позитивная динамика индексов акций преобладает в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,4%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%) перед публикацией ключевых данных по инфляции в США.

Карантинные ограничения, вызванные распространением штамма "дельта", введены в Китае, Японии и многих других азиатских странах, и эксперты уже видят признаки ослабления экономической активности в регионе, в том числе в туризме и промышленности.

Трейдеры ждут статданных по инфляции в США, которые считаются важным сигналом в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает ослабление инфляции в США в июле до 5,3% по сравнению с июньскими 5,4%. Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в среду в 15:30 МСК.

Нефть утром в среду продолжает рост после скачка более чем на 2% накануне. К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,6%, до $71,06 за баррель ( +2,3% во вторник), сентябрьские фьючерсы на WTI также дорожали на 0,6%, до $68,67 за баррель (+2,7% накануне).

Опасения трейдеров, связанные с новой волной COVID-19 в мире, продолжают сдерживать "нефтебыков". Многие страны, в том числе Китай, вновь вводят карантинные ограничения, и это уже начало сказываться на объемах спроса на нефть, отмечает Bloomberg. По данным агентства, не менее четырех азиатских нефтеперерабатывающих компаний намерены в сентябре закупить у Saudi Aramco меньше сырья, чем прописано в действующих контрактах.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали сокращение запасов в США на прошлой неделе на 816 тысяч баррелей. Снижение резервов, если оно будет подтверждено официальным докладом Минэнерго в среду, будет зафиксировано по итогам третьей недели подряд.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 600 тысяч баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тысяч баррелей.