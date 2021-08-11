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Поток газа по "Ямалу-Европе" упал в полтора раза к уровню вторника

Поток газа по "Ямалу-Европе" упал в полтора раза к уровню вторника
Фото: Леонид Щеглов/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" утром 11 августа упал в полтора раза к среднему уровню предыдущего дня, показали данные германского газотранспортного оператора Gascade.

Во вторник 10 августа в среднем по магистрали поставлялось на входе в газотранспортную систему ФРГ по 1,5 млн кубометров в час, то с началом среды поток снизился до 1 млн кубов в час. Уточненная заявка на транзит (реноминация) на среду соответствует достигнутым уровням, свидетельствуют данные Gascade.

С 5 августа, когда произошел пожар на уренгойском заводе "Газпрома", поставки на входе в газотранспортную систему Германии в среднем составляли около 1,5 млн кубометров м в час (в воскресенье поток снижался и до 1,4 млн кубов в час). Утром 10 августа поставки увеличивались до 1,8 млн кубометров в час, но этот уровень сохранялся только три часа.

5 августа случился пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка". Завод входит в Уренгойский газодобывающий комплекс, который обеспечивает прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона - главной газоносной провинции в России.

Процесс стабилизации добываемого вместе с природным газом конденсата неразрывно связан с добычей газа. Из-за пожара завод полностью остановил прием сырья - это привело к существенному снижению добычи "Газпрома". Компании пришлось экстренно начать отбор из подземных хранилищ в Европе и России; снизились физические поставки газа на экспорт по газопроводу "Ямал-Европа", который находится в том же газотранспортном коридоре, что и аварийный завод.

Газпром Газпром переработка ЯНАО Новый Уренгой Ямал-Европа Gascade

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